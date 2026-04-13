09:42, 13 апреля 2026Мир

Венгров призвали насторожиться из-за реакции ЕС на поражение Орбана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Гражданам Венгрии следует проявить обеспокоенность из-за реакции руководства Европейского союза (ЕС) на поражение партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана на выборах в парламент страны. Об этом заявила лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в соцсети X.

По ее словам, на посту премьер-министра Венгрии Орбан мужественно и решительно отстаивал свободу и суверенитет страны.

«Удовлетворение [итогами выборов], выраженное Европейской комиссией, которая постоянно превышала свои полномочия и компетенции в ущерб власти народов, должно вызвать у венгров беспокойство по поводу сохранения этой свободы, за которую они так дорого платили на протяжении многих лет», — написала политик.

Ле Пен отметила, что, несмотря на многолетние обвинения Орбана в диктатуре, венгерский премьер с достоинством осуществил демократический транзит власти.

Ранее стало известно, что оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром уверенно лидирует на выборах в парламент Венгрии после подсчета 91,90 процента голосов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги голосования, заявила, что Венгрия «возвращается на свой европейский путь».

