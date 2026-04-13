Вербовщик рассказал об откровенном разговоре с молодым россиянином перед отправкой на СВО

Рекрутер рассказал об откровенном разговоре с молодым контрактником перед СВО

Российский вербовщик, занимающийся привлечением добровольцев для отправки в зону боевых действий, рассказал об откровенном разговоре с молодым человеком, который произошел перед его отправкой на специальную военную операцию (СВО). Его слова приводит «Газета.Ru».

«Помню, был молодой парень из Воронежа, искренний такой. Спрашивает: "А можно не сообщать родителям?" Я говорю: "Ты должен анкету заполнить на кого-то из родственников". Он не понимает: "Какую анкету?" — "Если тебя убьют, кому деньги платить?"» — рассказал он.

По его словам, мотивация у людей — самая разная. Кто-то идет на СВО из-за кредитов и ипотеки, другие для того, чтобы снять судимость. Вербовщик также отметил, что после вторжения ВСУ в Курскую область среди подписывающих контракты стало больше идейных людей. По словам рекрутера, всех тех, кто отправляется в зону спецоперации, он считает героями.

Ранее вербовщик сообщил, что цена за одного отправленного в зону проведения СВО на Украине добровольца доходит до миллиона рублей. Он также отметил, что доход напрямую зависит от числа заключивших контракт бойцов.