Россия
12:40, 13 апреля 2026Россия

В России вербовщик раскрыл доход с одного отправленного на СВО добровольца

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Цена за одного отправленного в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине добровольца доходит до 1 миллиона рублей. Доход за доведение россиян до заключения контракта раскрыл вербовщик из России в интервью «Газете.Ru».

«Нашим сотрудникам изначально обещали 25 тысяч за каждого добровольца, которого они приведут. На самом деле, как я уже знаю, рекрутерам со стороны платят намного больше», — обозначил собеседник издания.

Он — сотрудник государственной организации. В его задачи входит, в частности, размещение объявлений о наборе желающих заключить контракт для отправки на фронт и работа со входящими звонками.

При этом, по его словам, на сегодняшний день в России работает целая сеть конкурирующих друг с другом частных кадровых агентств, которые занимаются набором добровольцев для отправки на СВО. Доход напрямую зависит от числа заключивших контракт бойцов: чем больше человек рекрутер может привести в месяц, тем больше он получит денег за каждого.

«Там крутятся огромные деньги. Мы, к примеру, пользовались услугами посредника, который приводил добровольцев по 50 тысяч рублей за человека. И это старая цена, суммы только растут», — пояснил интервьюируемый.

Сейчас цена дошла до миллиона за человека

вербовщик

Собеседник издания рассказал, что ему также поступало предложение создать собственную сеть по набору контрактников и получать доход за счет того, что агентства будут приводить в его компанию людей. «Там такие пирамиды, закачаешься», — заключил он.

Ранее вербовщик из России раскрыл план набора добровольцев для отправки на СВО. По его данным, минимальный показатель был менее 10 человек за месяц, а максимальный — около 40.

