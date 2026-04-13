09:55, 13 апреля 2026

В России вербовщик раскрыл план набора добровольцев для отправки на СВО

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Минимальный набор добровольцев для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) был менее 10 человек за месяц. План по бойцам раскрыл вербовщик из России в интервью «Газете.Ru».

Как пишет издание, вербовщик — это, как правило, сотрудник государственной организации. В его задачи входит, в частности, размещение объявлений о наборе желающих заключить контракт для отправки на фронт и работа со входящими звонками.

По словам собеседника издания, в один месяц контракт заключает больше людей, в другой меньше — цифры меняются постоянно. Он подчеркнул, что пиковым был 2024 год, когда Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область.

Минимальный план был меньше десяти человек за месяц, максимальный — около 40

вербовщик

Рекрутер рассказал, что больше всего добровольцев из Татарстана и Башкирии, а меньше — из западных регионов, например, из Санкт-Петербурга. Он уточнил, что также поступали звонки из-за границы, в том числе из Египта, Индонезии, Ливана, Бразилии. «Но реальных иностранных наемников очень мало, я лично ни одного до контракта не доводил», — подчеркнул интервьюируемый.

Собеседник издания подчеркнул, что мотивация у всех разная. Для одних это, в первую очередь, деньги и желание закрыть ипотеку или кредиты, для других — возможность погасить судимость, для третьих важна идея. «Идейных тоже полно. Особенно после вторжения в Курскую область все идейные звонили», — вспомнил он.

В конце 2025 года президент России Владимир Путин назвал число находящихся в зоне СВО бойцов. Речь шла о 700 тысячах военнослужащих.

