Военным поставили «Планшеты-А» для артиллерии

12:20, 13 апреля 2026

«Ростех» поставил ВС России «Планшеты-А» для управления артиллерией
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха» поставил в войска партию носимых комплексов управления огнем артиллерии «Планшет-А». Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

«Планшет-А» автоматизирует управление огнем буксируемых и самоходных гаубиц, минометов и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Комплекс оперативно обрабатывает большие объемы информации с разведывательных дронов и выполняет артиллерийские расчеты для координированного огня.

В госкорпорации подчеркнули, что «Планшеты», которые серийно поставляют Вооруженным силам (ВС) России, активно применяют в ходе специальной военной операции. Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев рассказал, что «Планшет-А» обеспечивает высокую точность и минимальный расход боеприпасов. Также изделие позволяет сократить время между обнаружением цели и открытием огня.

В феврале стало известно, что новая РСЗО «Сарма» сможет оперативно получать данные о целях от комплекса «Планшет-А». Высокомобильная установка несет шесть направляющих для снарядов калибра 300 миллиметров.

