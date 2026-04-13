20:48, 13 апреля 2026

Волонтеры спасли упавшего в бетонную яму бобра

Антонина Черташ
Кадр: Telegram-канал Волонтёры «Дикого Леса»

Под Саратовом волонтеры спасли бобра, который провалился в трехметровую бетонную яму заброшенного водозаборного резервуара и не мог выбраться. Об этом сообщает Telegram-канал «Волонтер — дикая природа».

В организацию позвонил случайный прохожий, который обнаружил упавшего в каменную ловушку грызуна в необитаемом селе Топовка. Сотрудники проекта Александр и Екатерина, вооружившись снаряжением, в тот же вечер выехали на место. Выяснилось, что резервуар гораздо глубже предполагаемого — не меньше трех метров. Без лестницы оттуда нельзя выбраться ни человеку, ни зверю. На помощь пришли местные жители из соседнего села, которые не только одолжили инвентарь, но и вызвались помочь.

Когда зверя удалось осмотреть, оказалось, что он не пострадал от падения и даже не успел заработать обезвоживание. Бобра поместили в специальную клетку и выпустили возле реки, неподалеку от того места, где расположены бобриные хатки.

Спасатели предупреждают: бобры — крупные грызуны с резцами до четырех сантиметров, в стрессе они агрессивны и опасны, поэтому самостоятельно вытаскивать их без опыта и спецснаряжения категорически не рекомендуется.

Ранее жители частного дома в Татарстане обнаружили в углу подвала испуганного бобра и спасли его. Случай произошел в Нурлатском районе.

