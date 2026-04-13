Врач назвал истинные причины возникновения рака

Онкоуролог Гадзиян назвал курение, алкоголь и ожирение главными причинами рака

Многие летальные случаи рака связаны с факторами, на которые можно повлиять, рассказал уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян. Главные причины возникновения рака он перечислил в своем Telegram-канале.

Среди истинных причин развития рака Гадзиян назвал курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и низкую физическую активность. С ними, по его словам, связана примерно треть летальных исходов при раке. Также на развитие онкологических заболеваний влияют неполноценное питание, загрязнение воздуха, некоторые инфекции, ультрафиолетовое излучение, ионизирующее излучение и радиация, наследственность, преклонный возраст, хронические воспалительные процессы и хронический стресс.

Чем больше факторов риска, продолжил врач, тем больше вероятность рано или поздно заболеть раком. «Самое полезное для профилактики — не курить, ограничить алкоголь, держать нормальный вес, больше двигаться, защищаться от солнца и вакцинироваться от ВПЧ и гепатита B, если это показано», — заключил Гадзиян.

Ранее уролог Владимир Беспрозванный рассказал об опасных последствиях аденомы простаты. Он предупредил, что мужчины с этим заболеванием могут столкнуться с эректильной дисфункцией.