Врач оценил влияние на здоровье состоящего только из кофе завтрака

Врач Приказчиков: Состоящий только из кофе завтрак приводит к лишнему весу

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков рассказал, как завтрак, состоящий только из кофе, влияет на здоровье. Такой вариант утреннего приема пищи он оценил в ходе интервью для YouTube-канала «Доктор Живой».

Как отметил Приказчиков, если человек на завтрак пьет только кофе, то он не получает необходимых питательных веществ. Вместо этого в организм поступают пустые калории, особенно если бодрящим напитком, как это часто бывает, запивается то или иное хлебобулочное изделие, пояснил доктор.

«Если это входит в привычку, то это все равно так или иначе перерастет в профицит калорий и лишний вес», — предупредил он. При этом врач разрешил сначала выпить кофе, а потом полноценно позавтракать. Утверждение о том, что этот напиток нельзя употреблять натощак, он назвал мифом.

Ранее диетолог Софья Кованова рассказала о самых полезных весенних овощах. В это время года она посоветовала включить в рацион капусту.