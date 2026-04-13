08:29, 13 апреля 2026

Врач раскрыл неожиданную опасность мобильного телефона для сосков

Александра Лисица

Фото: Aleksey Boyko / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Кит Роуч ответил на письмо обеспокоенного здоровьем сосков 75-летнего мужчины и предупредил о неожиданной опасности мобильных телефонов для этой части тела. Рекомендации врача опубликованы в колонке для Yahoo.

В письме 75-летний мужчина рассказал, что каждый день носит мобильный телефон в левом кармане рубашки, а недавно у него сильно заболел левый сосок. «Я обеспокоен тем, что причиной может быть электромагнитное поле от телефона», — отметил автор письма.

В ответ Роуч заверил, что мобильные телефоны не могут воспроизводить частоты, способные повредить ткани. По его мнению, мужчина скорее повредил сосок из-за механического трения телефона о кожу.

«Просто спросите марафонцев, как мужчин, так и женщин, о том, болят ли у них соски. Такое состояние даже называют "соском бегуна". Положите телефон в другое место, но не из-за электромагнитного поля, а чтобы он не терся о вас», — посоветовал Роуч.

Ранее сомнолог Карен Карлсон перечислила причины частых пробуждений среди ночи. По ее словам, с этой проблемой особенно часто сталкиваются женщины среднего возраста.

