ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область сотней беспилотников

Губернатор Гладков: Около 100 БПЛА ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки

Около 100 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области. Об этом в понедельник, 13 апреля, в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, за истекшие сутки украинскими военными было атаковано 30 населенных пунктов в 10 округах области. Было выпущено 13 снарядов и зафиксированы атаки 99 БПЛА, из них 54 сбиты или подавлены над территорией области. Различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях, трех предприятиях и пяти транспортных средствах. Пострадали три человека.

«Сегодня утром в Грайвороне от детонации дрона пострадала женщина... Кроме того, при отражении атаки дрона ранен боец "Орлана"», — написал Гладков.

Он также рассказал, что еще один мужчина получил повреждения в результате атаки дрона на автомобиль на участке автодороги Ясные Зори — Октябрьский. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Накануне, 12 апреля, белгородский губернатор сообщил, что ВСУ атаковали регион 24 снарядами и 115 дронами за сутки. Всего за это время под удар попали 35 населенных пунктов.