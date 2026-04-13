Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:35, 13 апреля 2026

Собчак заподозрила гостя интервью в опьянении и попросила его дыхнуть на нее

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube 

Журналистка Ксения Собчак заподозрила бывшего директора вещания русскоязычного канала Russia Today (RT) Антона Красовского, пришедшего к ней на интервью, в алкогольном опьянении и попросила его дыхнуть на нее. Эпизод попал в интервью, запись которого доступна на YouTube.

«Давай честно, дыхни на меня», — сказала Собчак Красовскому сразу после того, как они встретились. «Я выпил сейчас один бокал», — ответил собеседник, после чего дыхнул на нее. «Подожди, это же неэтично, когда с пьяным человеком... Не, ну ты не пьяный», — констатировала она.

Собчак добавила, что не позволит гостю интервью пить алкоголь во время их разговора.

Ранее Собчак удивилась тому, что блогер Exile (настоящее имя — Илья Яцкевич) не знает таких известных российских исполнителей, как Лев Лещенко и Жанна Агузарова. Во время интервью журналистка закричала и обматерила блогера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok