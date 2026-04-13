Собчак заподозрила гостя интервью в опьянении и попросила его дыхнуть на нее

Журналистка Ксения Собчак заподозрила бывшего директора вещания русскоязычного канала Russia Today (RT) Антона Красовского, пришедшего к ней на интервью, в алкогольном опьянении и попросила его дыхнуть на нее. Эпизод попал в интервью, запись которого доступна на YouTube.

«Давай честно, дыхни на меня», — сказала Собчак Красовскому сразу после того, как они встретились. «Я выпил сейчас один бокал», — ответил собеседник, после чего дыхнул на нее. «Подожди, это же неэтично, когда с пьяным человеком... Не, ну ты не пьяный», — констатировала она.

Собчак добавила, что не позволит гостю интервью пить алкоголь во время их разговора.

Ранее Собчак удивилась тому, что блогер Exile (настоящее имя — Илья Яцкевич) не знает таких известных российских исполнителей, как Лев Лещенко и Жанна Агузарова. Во время интервью журналистка закричала и обматерила блогера.