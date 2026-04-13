Зеленский рассказал о военном сотрудничестве с постсоветскими странами

Зеленский обсудил с Умеровым военное сотрудничество со странами Южного Кавказа

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова о деятельности военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ближнем Востоке, затронув тему сотрудничества со странами Южного Кавказа. Подробности обсуждения он описал в своем Telegram-канале.

«Доклад Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с нашими партнерами в Ближнем Востоке и Заливе (...) Обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии», — рассказал Зеленский. Конкретные страны кавказского региона он не назвал.

Украинский лидер также заявил о продолжающиеся коммуникации по военному треку со странами Ближнего Востока и Турцией. Кроме того, он объявил о запросе на такого рода сотрудничество со стороны Ирака.

30 марта Зеленский анонсировал заключение Украиной «исторических договоренностей» со странами Ближнего Востока. До этого он рассказал об отправке Киевом в страны региона беспилотников-перехватчиков и группы экспертов по управлению дронами. Цель последних заключается в защите американских военных баз.