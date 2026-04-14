Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:12, 14 апреля 2026

48-летний Егор Бероев показал фото с 21-летней женой и отключил комментарии

48-летний актер Бероев показал фото с 21-летней женой и отключил комментарии
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @egorberoev

Российский актер Егор Бероев показал фото с 21-летней женой, балериной и актрисой Анной Панкратовой, и отключил комментарии. Пост появился на его странице в Instagram (признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летний артист поделился кадрами с премьеры фильма «Кукла» в Токио. Известно, что он выступил режиссером картины, а Панкратова исполнила в ней главную роль. На размещенных снимках он предстал в голубой рубашке, синем пиджаке, джинсах и очках с затемненными линзами. В свою очередь, избранница знаменитости позировала в джинсовом мини-платье и кроссовках.

При этом автор поста ограничил возможность писать комментарии под публикацией после нескольких оставленных юзерами высказываний.

В марте бывшая жена Бероева актриса Ксения Алферова высказалась о болезненном разводе с ним. В феврале сообщалось, что Бероев тайно женился на Панкратовой. До этого актер заявил, что расстался с Алферовой в 2022 году после 20 лет брака. Он добавил, что семьи у них «нет уже давно», а сам он желает бывшей жене всего доброго и благодарен ей «за все хорошее и плохое». Инсайдеры утверждают, что Бероев и Алферова официально развелись в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok