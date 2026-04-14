Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 14 апреля 2026

Буданов высказался о компетентности российских переговорщиков

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Российские дипломаты очень хорошо знают, как вести переговоры, и имеют точные данные по ситуации на фронте и в экономике. О компетентности российских переговорщиков в интервью Bloomberg высказался глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Россияне также очень хорошо знают, как вести переговоры. Все понимают реальную ситуацию. У них есть точные данные – карты, цифры, расчеты, на сколько хватит ресурсов, сколько это будет стоить», — заявил чиновник.

Он добавил, что считает себя прагматиком и ведет переговоры по «цифрам, фактам и датам».

В интервью Буданов также заявил, что готов спорить с любым политиком внутри страны и за рубежом, включая президента Украины Владимира Зеленского. «Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу поспорить с кем угодно», — прокомментировал свою позицию Буданов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией

    Названы одни из самых востребованных профессий в России

    Запланирован новый раунд переговоров США и Ирана

    Обнаружен неожиданный фактор увеличения веса

    Раскрыто многомиллионное хищение в российском центре разработки космических аппаратов

    Морская блокада США провалилась

    Буданов высказался о компетентности российских переговорщиков

    Россиянин в котельной поджег и изнасиловал сестру

    Фон дер Ляйен обсудила с Мадьяром первоочередные задачи

    В сети возмутились появлением 12-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok