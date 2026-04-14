Бывший муж Бритни Спирс сделал заявление о ее лечении в рехабе

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн обрадовался ее помещению в рехаб

Бывший муж певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн прокомментировал новости о ее лечении в реабилитационной клинике. Его слова передает портал TMZ.

По словам мужчины, который часто комментирует состояние своей экс-супруги, он «рад видеть», что Бритни получает помощь по собственной воле. Его высказывание передал адвокат.

«Если ей нужна помощь, он рад, что она ее получает, что это решение было принято ею самой, а не навязано кем-то другим», — заявил адвокат Марк Винсент Каплан.

Ранее певица Бритни Спирс легла в реабилитационный центр и пройдет курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости. 44-летняя легенда поп-музыки добровольно пошла на такой шаг на фоне скандала с арестом за вождение в нетрезвом виде.