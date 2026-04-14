Звезда реалити-шоу о людях с ожирением умерла в возрасте 30 лет

20:05, 14 апреля 2026

Звезда реалити-шоу «Я вешу 300 кг» Долли Мартинез умерла в возрасте 30 лет
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Звезда популярного американского реалити-шоу «Я вешу 300 кг» (My 600-lb Life) о людях с ожирением Долли Мартинез умерла в возрасте 30 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление ее семьи.

«С глубокой скорбью сообщаю о том, что не стало моей прекрасной сестры Долли. Она была светлым человеком и могла озарять любую комнату своим смехом, добротой и любовью», — написала сестра Мартинез.

Как выяснил портал, в конце марта телезвезда попала в больницу с жидкостью в сердце и легких. Мартинез ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти ее не удалось. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Долли Мартинез была участницей десятого сезона шоу «Я вешу 300 кг», выходившего на канале TLC. В эфире программы она рассказывала о борьбе с пищевой зависимостью и жаловалась на проблемы с психическим здоровьем. В начале съемок ее вес составлял около 268 килограммов. Девушка не могла без посторонней помощи ухаживать за собой, а также выполнять повседневные задачи. За время участия в проекте она похудела на 40 килограммов.

    Последние новости

    Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

    В Австралии визит принца Гарри с супругой описали фразой «используют страну как банкомат»

    В Госдуме призвали не ждать резкого повышения цен на интернет

    Россиянка подавилась пирожным и потребовала полмиллиона рублей компенсации

    ВСУ заминировали границу с Приднестровьем

    Россиянам подсказали способы справиться с «весенними обострениями»

    Россиянка описала обратное течение на Бали фразой «муж начал уходить под воду»

    Деталь на штанах Диброва привлекла внимание публики после скандала с расстегнутой ширинкой

    Дэниэл Рэдклифф назвал лучший и худший фильмы из франшизы «Гарри Поттер»

    Лишенный гражданства России комик приехал в США и столкнулся с неожиданной реакцией зала

    Все новости
