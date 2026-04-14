Этническая группировка выдавала себя за силовиков и действовала на российских улицах

В Мытищах полиция задержала участников этнической группировки

В Мытищах полиция задержала участников этнической группировки, которые выдавали себя за силовиков и совершали преступления на улицах города. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанные — трое уроженцев государств Закавказья и москвич в возрасте от 23 до 35 лет, один из которых ранее судим за кражу и грабеж. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 162 («Разбой») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Мужчины арестованы. У них изъяли поддельные удостоверения сотрудников силовых структур.

По версии следствия, злоумышленники заранее разработали схему для совершения преступления. Через приложение они заказали картриджи с доставкой к одному из домов. Двое курьеров были в машине, когда к ним подошли участники группы и, представляясь сотрудниками полиции, стали угрожать пистолетом. После этого задержанные избили доставщиков, требуя передать им деньги за совершенные якобы ранее противоправных действий.

Напуганные пострадавшие перевели на указанный нападавшими банковский счет более 300 тысяч рублей. После этого члены группировки назвали номер криптокошелька и потребовали в течение недели пополнить его на 10 миллионов рублей.

