09:33, 14 апреля 2026

Этническая группировка выдавала себя за силовиков и действовала на российских улицах

Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Мытищах полиция задержала участников этнической группировки, которые выдавали себя за силовиков и совершали преступления на улицах города. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанные — трое уроженцев государств Закавказья и москвич в возрасте от 23 до 35 лет, один из которых ранее судим за кражу и грабеж. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 162 («Разбой») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Мужчины арестованы. У них изъяли поддельные удостоверения сотрудников силовых структур.

По версии следствия, злоумышленники заранее разработали схему для совершения преступления. Через приложение они заказали картриджи с доставкой к одному из домов. Двое курьеров были в машине, когда к ним подошли участники группы и, представляясь сотрудниками полиции, стали угрожать пистолетом. После этого задержанные избили доставщиков, требуя передать им деньги за совершенные якобы ранее противоправных действий.

Напуганные пострадавшие перевели на указанный нападавшими банковский счет более 300 тысяч рублей. После этого члены группировки назвали номер криптокошелька и потребовали в течение недели пополнить его на 10 миллионов рублей.

Ранее под Петербургом сотрудники ФСБ обезвредили этническую организованную преступную группировку (ОПГ), занимавшуюся сбытом наркотиков.

    Последние новости

    «Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

    В Крыму задержали следившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

    Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

    Москалькова сообщила о сотнях остающихся пропавшими после вторжения ВСУ россиянах

    Российский криминальный авторитет выступил против администрации колонии

    Вэнс рассказал о страданиях американского народа

    В России нашли способ сделать косметику и одежду почти на треть дороже

    Иран заявил о готовности отказаться от ядерной программы на пять лет

    Российским ритуальщикам пришлось экстренно исправлять ошибку во время похорон

    Все новости
