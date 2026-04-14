Европейские ультраправые пересмотрели отношение к Трампу

Bloomberg: Правые в ЕС пересмотрели отношение к Трампу после поражения Орбана

Ультраправые в странах Евросоюза (ЕС) пересмотрели свое отношение к президенту США Дональду Трампу после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. Об этом со ссылкой на истчоники сообщает Bloomberg.

«Каждый должен защищать свои национальные интересы, а наши интересы не всегда совпадают с интересами США», — сказал в разговоре с изданием вице-президент французской партии «Национальное объединение» Луи Алиот.

С ним согласился член националистической партии «Новый фламандский альянс», критик иммигрантов и действующий министр обороны Бельгии Тео Франкен, вовсе назвавший визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в поддержку Орбана «по-настоящему глупым предвыборным ходом».

«Сторонникам MAGA (слоган предвыборной кампании Трампа Make America Great Again — прим. «Ленты.ру») действительно стоит прекратить международную агитацию, потому что все, кого они поддерживают, проигрывают выборы», — подчеркнул Франкен.

Другой собеседник Bloomberg, представляющий правые силы Франции и пожелавший сохранить анонимность, отметил, что ставка Орбана на поддержку Соединенными Штатами сыграла против него самого.

Ранее Вэнс огорчился из-за результатов выборов в Венгрии, где Орбан потерпел поражение. Он назвал наследие проигравшего венгерского премьера преобразующим для Будапешта.