08:37, 14 апреля 2026Мир

США отреагировали на поражение Орбана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что опечален результатом выборов в Венгрии, где действующий премьер Виктор Орбан потерпел поражение. Об этом сообщает Politico.

«Мы поехали не потому, что ожидали легкой победы Орбана. Мы поехали, потому что это был правильный поступок — поддержать человека, который был с нами долгое время», — сказал Вэнс. Он признал, что его команда знала о высокой вероятности проигрыша венгерского лидера.

Американский вице-президент назвал наследие Орбана преобразующим для Венгрии. По его словам, поддержка союзника была важнее прогнозов, поскольку Орбан оказался одним из немногих европейских политиков, готовых противостоять бюрократии в Брюсселе.

Ранее стало известно, что победу на выборах в венгерский парламент одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Премьер-министр Венгрии, лидер партии «Фидес» Виктор Орбан уже признал свое поражение.

