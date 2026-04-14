19:19, 14 апреля 2026

Фото 82-летней Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @vorobei_elena

Фото 82-летней российской телеведущей Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети. Публикация появилась на странице актрисы и юмористки Елены Воробей в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ведущая предстала на фото в черной рубашке и с распущенными седыми волосами. 58-летняя Воробей отметила, что они приехали в гости к «крестной маме олдскульного юмора всея Руси» с ее любимым тортом «Прага».

Поклонники передали привет Дубовицкой, пожелали ей здоровья и поразмышляли о скоротечности времени. «Как быстро летит время», «Я заплакал, да как так-то. Неужели уже все?», «Детство рожденных в 80-х. Спасибо за наше настроение! Долгих лет жизни всем актерам "Аншлага"», «Я ее не узнала», — заявили пользователи.

Ранее в апреле в сети восхитились внешностью 76-летней певицы Аллы Пугачевой в мини-юбке на фото с Пасхи.

