Германия решила профинансировать поставки сотен ракет на Украину

МО ФРГ: Берлин намерен профинансировать передачу ракет для ЗРК Patriot Украине

Германия намерена профинансировать поставки Украине нескольких сотен ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые произведены американской компанией Raytheon. Об этом сообщает Минобороны Германии в своем пресс-релизе.

«Для дальнейшего усиления ПВО мы финансируем контракт Украины с компанией Raytheon на поставку нескольких сотен ракет для системы Patriot. Кроме того, с компанией Diehl Defence согласована поставка дополнительных пусковых установок для системы ПВО IRIS-T. Этот проект также финансируется Германией и значительно улучшит защиту критически важной инфраструктуры и городов», — говорится в публикации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия планируют заключить мегасделку по дронам. Он отметил, что Берлин является одним из важнейших партнеров Киева. Глава Украины подчеркнул, что разрабатываемое соглашение может стать крупнейшим в этой сфере договором между европейскими государствами.