Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:44, 14 апреля 2026Мир

Германия решила профинансировать поставки сотен ракет на Украину

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Германия намерена профинансировать поставки Украине нескольких сотен ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые произведены американской компанией Raytheon. Об этом сообщает Минобороны Германии в своем пресс-релизе.

«Для дальнейшего усиления ПВО мы финансируем контракт Украины с компанией Raytheon на поставку нескольких сотен ракет для системы Patriot. Кроме того, с компанией Diehl Defence согласована поставка дополнительных пусковых установок для системы ПВО IRIS-T. Этот проект также финансируется Германией и значительно улучшит защиту критически важной инфраструктуры и городов», — говорится в публикации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия планируют заключить мегасделку по дронам. Он отметил, что Берлин является одним из важнейших партнеров Киева. Глава Украины подчеркнул, что разрабатываемое соглашение может стать крупнейшим в этой сфере договором между европейскими государствами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok