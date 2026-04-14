В Омской области горностай попозировал на камеру россиянке. Видео публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Жительница российского региона Светлана Волохина запечатлела белого зверька в Тюкалинском районе. На размещенных кадрах видно, как он с любопытством выглядывает из своего гнезда и осматривается по сторонам.

«Карапуз долго не красовался, но снять его все-таки получилось», — отметили авторы канала.

Ранее сообщалось, что в Селенгинском районе Бурятии тарбаганы проснулись после зимней спячки. Загорающие на солнце сурки попали на видео госохотинспектора Вячеслава Доржиева.