В Омской области горностай попозировал на камеру россиянке. Видео публикует Telegram-канал Mash Siberia.
Жительница российского региона Светлана Волохина запечатлела белого зверька в Тюкалинском районе. На размещенных кадрах видно, как он с любопытством выглядывает из своего гнезда и осматривается по сторонам.
«Карапуз долго не красовался, но снять его все-таки получилось», — отметили авторы канала.
Ранее сообщалось, что в Селенгинском районе Бурятии тарбаганы проснулись после зимней спячки. Загорающие на солнце сурки попали на видео госохотинспектора Вячеслава Доржиева.