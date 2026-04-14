Проснувшиеся после зимы и загорающие сурки в Бурятии попали на видео

15:37, 14 апреля 2026

В Бурятии тарбаганы проснулись после зимней спячки и попали на видео
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

В Селенгинском районе Бурятии тарбаганы проснулись после зимней спячки. Загорающие на солнце сурки попали на видео госохотинспектора Вячеслава Доржиева, его опубликовал Бурприроднадзор.

Как сообщили в ведомстве, после зимы сурки принимают солнечные ванны и уже намечают планы по восстановлению массы тела.

Там также рассказали, что тарбаганы любят поднимать нос кверху и стоять на задних лапках, чтобы оценивать опасность (осматривают территорию и принюхиваются к запахам, переносимым ветром), и просто из любопытства: любые звуки и движения вызывают у них интерес, и они встают столбиком, чтобы получше рассмотреть объект.

Примечательно, что тарбаган является главным символом Тарбагатайского района Бурятии и изображен на его гербе.

Ранее в Дагестане мужчина со словами «э, братва, завязывайте» разнял драку, устроенную двумя ежиками. Колючие зверьки устроили схватку на дороге в вечернее время и не реагировали на подъехавший к ним автомобиль.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией

    Буданов высказался о компетентности российских переговорщиков

    Россиянин в котельной поджег и изнасиловал сестру

    Фон дер Ляйен обсудила с Мадьяром первоочередные задачи

    В сети возмутились появлением 12-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella

    Иностранец спустил штаны с двух женщин в Таиланде и объяснил поступок фразой «был пьян»

    Виктория Боня обратилась к Путину «от лица народа»

    Мэр российского города объяснил смысл завоза мигрантов из Сенегала

    Российские бронежилеты с повышенной защитой от осколков направят на апробацию

    К Санду обратились из-за похищения силовиками Украины человека из Молдавии

    Все новости
