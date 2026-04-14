Проснувшиеся после зимы и загорающие сурки в Бурятии попали на видео

В Бурятии тарбаганы проснулись после зимней спячки и попали на видео

В Селенгинском районе Бурятии тарбаганы проснулись после зимней спячки. Загорающие на солнце сурки попали на видео госохотинспектора Вячеслава Доржиева, его опубликовал Бурприроднадзор.

Как сообщили в ведомстве, после зимы сурки принимают солнечные ванны и уже намечают планы по восстановлению массы тела.

Там также рассказали, что тарбаганы любят поднимать нос кверху и стоять на задних лапках, чтобы оценивать опасность (осматривают территорию и принюхиваются к запахам, переносимым ветром), и просто из любопытства: любые звуки и движения вызывают у них интерес, и они встают столбиком, чтобы получше рассмотреть объект.

Примечательно, что тарбаган является главным символом Тарбагатайского района Бурятии и изображен на его гербе.

