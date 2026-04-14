15:45, 14 апреля 2026Культура

Кодзима захотел посмотреть фильм с Александром Петровым

Хидео Кодзима сообщил, что давно хотел посмотреть фильм «Кракен»
Ольга Коровина

Фото: Rosdiana Ciaravolo / Getty Images

Известный японский разработчик видеоигр Хидео Кодзима признался, что планирует посмотреть российский фильм «Кракен». Об этом он написал в социальной сети X.

«Я хотел посмотреть фильм "Кракен", созданный командой, работавшей над картиной "Т-34", с тех пор как увидел трейлер», — рассказал автор игры Death Stranding.

Кодзима сообщил, что не успел оценить ленту во время фестиваля Unexplored Zone of Films 2026, поэтому дождался выхода картины на Blu-ray диске. «Сегодня вечером буду смотреть именно его», — написал Хидео.

Фильм «Кракен», главную роль в котором исполнил Александр Петров, вышел в 2025 году. Картина режиссера Николая Лебедева рассказывает о схватке российских подводников с гигантским морским монстром. Известно, что сборы фильма в прокате составили более 1,1 миллиарда рублей.

Ранее Александр Петров высказался о своем отношении к коллегам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну, которые обрели популярность на Западе. По словам артиста, который ранее признавался, что мечтает выиграть «Оскар», все российские коллеги наверняка испытывали белую зависть к успехам Юры и Марка.

