Кремль обратился с предложением к США

Песков: Россия предлагает США сотрудничать и до урегулирования на Украине

Россия предлагает США активно сотрудничать и до урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, Москва и Вашингтон продолжают вести работу в рамках группы по торгово-экономическому сотрудничеству. Он добавил, что американская сторона увязывает развитие взаимодействия в этой сфере с завершением украинского конфликта.

«Мы же считаем, что здесь совершенно не обязательно дожидаться урегулирования на Украине», — подчеркнул официальный представитель Кремля.