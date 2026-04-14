13:02, 14 апреля 2026Мир

Кремль обратился с предложением к США

Песков: Россия предлагает США сотрудничать и до урегулирования на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия предлагает США активно сотрудничать и до урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, Москва и Вашингтон продолжают вести работу в рамках группы по торгово-экономическому сотрудничеству. Он добавил, что американская сторона увязывает развитие взаимодействия в этой сфере с завершением украинского конфликта.

«Мы же считаем, что здесь совершенно не обязательно дожидаться урегулирования на Украине», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

