Будущего премьера Венгрии назвали симулякром

06:23, 14 апреля 2026МирЭксклюзив

Политолог Бондаренко: Будущий премьер Венгрии Мадьяр — это политик-симулякр
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр является политиком-симулякром, поскольку во многом подобен своему оппоненту, уходящему премьер-министру Виктору Орбану. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Петер Мадьяр — герой своего времени, модный и современный политик (...). Фактически Петер Мадьяр — это успешный политик-симулякр», — заметил он.

Будущий премьер — выходец из партии «Фидес» Виктора Орбана и до сих пор его идеологические установки подобны воззрениям уходящего венгерского лидера. «Фактически произошел удачный ребрендинг политика, который, на самом деле, идеологически остался близок Орбану», — подчеркнул политолог.

Симулякр — это термин постмодернистской философии, введенный Жан Бодрийяром. Он обозначает копию или образ без оригинала, не имеющий реального прототипа. В политике используется для описания явлений или деятелей, воспроизводящих форму и риторику существующих моделей без их содержательного наполнения.

Ранее Олег Бондаренко назвал ключевую причину поражения Виктора Орбана. По его мнению, на выборах проиграло большинство кандидатов его партии в одномандатных округах.

