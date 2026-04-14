Масштабные разрушения после атаки ВСУ на российский регион сняли на видео

Масштабные разрушения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Елец в Липецкой области сняли на видео. Кадры очевидцев публикует канал «Осторожно, новости» в Telegram.
На выложенном видео можно заметить, что после атаки беспилотника в пятиэтажном жилом доме оказались выбиты стекла, рамы и антимоскитные сетки. Элементы фасада дома лежат на земле под окнами. Взрыв также повредил металлическую подъездную дверь — из-за удара беспилотника она оказалась сильно вогнута.
Известно, что при налете ВСУ на регион пострадали пять человек, еще одну получившую ранения жительницу Ельца спасти не удалось.
Всего в ночь с 13 на 14 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили почти 100 украинских беспилотных летательных аппаратов.