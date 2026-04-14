Масштабные разрушения после атаки ВСУ на российский регион сняли на видео

Очевидцы сняли масштабные разрушения после удара ВСУ по Липецкой области

Масштабные разрушения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Елец в Липецкой области сняли на видео. Кадры очевидцев публикует канал «Осторожно, новости» в Telegram.

На выложенном видео можно заметить, что после атаки беспилотника в пятиэтажном жилом доме оказались выбиты стекла, рамы и антимоскитные сетки. Элементы фасада дома лежат на земле под окнами. Взрыв также повредил металлическую подъездную дверь — из-за удара беспилотника она оказалась сильно вогнута.

Известно, что при налете ВСУ на регион пострадали пять человек, еще одну получившую ранения жительницу Ельца спасти не удалось.

Всего в ночь с 13 на 14 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили почти 100 украинских беспилотных летательных аппаратов.