Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 14 апреля 2026Россия

Масштабные разрушения после атаки ВСУ на российский регион сняли на видео

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Масштабные разрушения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Елец в Липецкой области сняли на видео. Кадры очевидцев публикует канал «Осторожно, новости» в Telegram.

На выложенном видео можно заметить, что после атаки беспилотника в пятиэтажном жилом доме оказались выбиты стекла, рамы и антимоскитные сетки. Элементы фасада дома лежат на земле под окнами. Взрыв также повредил металлическую подъездную дверь — из-за удара беспилотника она оказалась сильно вогнута.

Известно, что при налете ВСУ на регион пострадали пять человек, еще одну получившую ранения жительницу Ельца спасти не удалось.

Всего в ночь с 13 на 14 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили почти 100 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok