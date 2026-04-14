Россия
07:01, 14 апреля 2026

При атаке ВСУ на Липецкую область есть жертвы

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 14 апреля атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) город Елец. В результате чего, есть жертвы. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В доме на улице Черокманова погибла женщина. Еще пятеро человек пострадали, четверых из них доставили в больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь.

Обломками вражеского беспилотника повреждено остекление в нескольких жилых домах.

Кроме того, после падения обломков БПЛА в селе Долгоруково загорелся жилой дом, пострадавших нет, все жильцы успели эвакуироваться.

На местах происшествий работают все экстренные и оперативные службы.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на объект энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области.

