Балицкий: ВСУ ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Отмечается, что часть оборудования повреждена По словам главы региона, энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для стабилизации обстановки. Губернатор добавил, что сохраняется высокая дроновая активность.

Ранее российские военные поразили несколько пунктов временной дислокации (ПВД) украинских подразделений. В населенном пункте Воздвижевка был нанесен удар по ПВД 210-го отдельного стрелкового полка Вооруженных сил Украины с применением фугасных авиабомб ФАБ-500.