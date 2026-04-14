15:14, 14 апреля 2026Мир

Мерц задал Украине домашнюю работу для вступления в ЕС

Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Украина должна соответствовать некоторым критериям для потенциального вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова передает Clash Report в социальной сети X.

«Это не будет членством второго сорта. Это процесс, в ходе которого мы приближаем их к себе, и есть домашняя работа, которую Украина должна выполнить», — сказал политик.

Ранее лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о неприемлемости ускоренного принятия Украины в Евросоюз (ЕС). «Мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Речь идет о стране, находящейся в состоянии войны», — сказал он.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС к январю 2027 года невозможно.

