Минпросвещения отреагировало на идею вернуть одну советскую практику в школы России

В Минпросвещения назвали уборку и дежурства инструментами трудового воспитания

В Минпросвещения прокомментировали идею о возвращении общественно полезного труда в российские школы, назвав уборку и дежурства в классе инструментами трудового воспитания. Об этом пишет РИА Новости.

По данным министерства, трудовое воспитание школьников уже закреплено в федеральных образовательных стандартах и программах, и включает в себя, в том числе «ориентацию на трудовую деятельность и получение профессии, самореализацию в достойном труде и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности».

В ведомстве подчеркнули, что при привлечении школьников к трудовой деятельности обучающихся должен учитываться их возраст, уровень физической подготовки, наличие опыта самостоятельной и коллективной работы, а также особенности общения со сверстниками и взрослыми.

Ранее в Общественной палате предложили возобновить в России одну советскую практику без согласования с родителями. Речь шла об актах общественно полезного труда, например, уборке в классах.