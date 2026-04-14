17:52, 14 апреля 2026Россия

Минпросвещения отреагировало на идею вернуть одну советскую практику в школы России

В Минпросвещения назвали уборку и дежурства инструментами трудового воспитания
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Минпросвещения прокомментировали идею о возвращении общественно полезного труда в российские школы, назвав уборку и дежурства в классе инструментами трудового воспитания. Об этом пишет РИА Новости.

По данным министерства, трудовое воспитание школьников уже закреплено в федеральных образовательных стандартах и программах, и включает в себя, в том числе «ориентацию на трудовую деятельность и получение профессии, самореализацию в достойном труде и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности».

В ведомстве подчеркнули, что при привлечении школьников к трудовой деятельности обучающихся должен учитываться их возраст, уровень физической подготовки, наличие опыта самостоятельной и коллективной работы, а также особенности общения со сверстниками и взрослыми.

Ранее в Общественной палате предложили возобновить в России одну советскую практику без согласования с родителями. Речь шла об актах общественно полезного труда, например, уборке в классах.

    Последние новости

    Китайский подсанкционный танкер прошел Ормузский пролив, который патрулируют 15 военных кораблей США. Что об этом известно

    У малого бизнеса в США испортилось настроение

    Задержан главарь российской ОПГ

    Минпросвещения отреагировало на идею вернуть одну советскую практику в школы России

    Бывшая жена Диброва рассказала о влепленной ему пощечине

    Москвичам пообещали непогоду

    Российского актера приговорили к восьми годам колонии

    В России заявили о тяжелых боях с ВСУ в приграничье

    На борьбу с БПЛА в зону СВО направили российские «Уланы»

    Трамп пришел в ярость из-за слов европейского политика

    Все новости
