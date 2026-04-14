Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:16, 14 апреля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в США

USGS: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в американском штате Невада
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: AlexLMX / Shutterstock / Fotodom

Мощное землетрясение произошло в американском штате Невада. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 14 апреля, в 01:29 по всемирному координированному времени (04:29 мск). Их магнитуда достигала 5,7 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 20,4 километра от города Силвер-Спрингс, где проживает 5296 человек. Очаг залегал на глубине десять километров. Информация о пострадавших и инфраструктурных разрушениях в регионе не поступала.

Ранее два землетрясения за сутки произошло в Азербайджане. Подземные толчки зафиксировали в Каспийском море. Магнитуда первого землетрясения составила 3,3, а второго достигла отметки 4,6 по шкале Рихтера. Очаг сейсмоявления был зафиксирован на глубине 18 километров. Подземные толчки, как отмечается, были ощутимы в Ленкоранском районе на юге страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Раскрыт выплаченный гонорар готовившему подрыв российского силовика

    Самая сексуальная женщина в мире в платье-сетке пришла на фестиваль

    В Турции перепроверят анализы звезды сериала «Постучись в мою дверь»

    Неизвестный открыл огонь в турецкой школе

    Стало известно о массированной серии ударов по Харькову

    Раскрыта неожиданная причина повышения артериального давления

    Известный журналист устроил скандал на интервью Собчак и раскричался матом

    Раскрыты сроки нового раунда переговоров США и Ирана

    10 монет продали за 100 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok