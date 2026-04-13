16:03, 13 апреля 2026

В Азербайджане произошло два землетрясения

За сутки в Азербайджане произошло два землетрясения
Виктория Клабукова
СюжетЗемлетрясение в Азербайджане

Фото: Inked Pixels / Shutterstock / Fotodom

В Азербайджане произошла серия землетрясений. Об этом сообщают в центре сейсмологической службы республики.

Два землетрясения были зафиксированы у побережья Азербайджана в Каспийском море. Магнитуда первого составила 3,3, а второго достигла отметки 4,6 по шкале Рихтера. Очаг сейсмоявления был зафиксирован на глубине 18 километров. Подземные толчки, как отмечается, были ощутимы в Ленкоранском районе на юге страны.

Серия землетрясений регистрировалась в Азербайджане и 8 апреля. Тогда всего за сутки произошло пять землетрясений: магнитуда колебаний варьировалась между 4,3-5,3, а эпицентр располагался в Каспийском море.

Ранее землетрясение произошло на Северных Курилах. По своей силе оно достигло отметки 4,8. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

    Последние новости

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    В спектакль с Долиной добавили сцену об обманутой мошенниками пенсионерке

    В УФСИН прокомментировали состояние здоровья крабоеда из банды Цапков

    В сети нашли поддельные обновления Windows

    В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

    В Госдуме высказались об отказе сборной Украины играть с Россией на Кубке мира

    В России захотели создать новый реестр

    ВС России начали наступление под Купянском

    Все новости
