20:45, 8 апреля 2026Экономика

Пять землетрясений произошло у побережья Азербайджана

У побережья Азербайджана произошло пять землетрясений за сутки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

У побережья Азербайджана в Каспийском море за сутки зафиксировали пять землетрясений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Первое землетрясение произошло вечером во вторник, 7 апреля. Глубина очага составила 72 километра, а магнитуда — 4,3. Утром в среду, 8 апреля, подземные толчки повторились на глубине 70 километров с магнитудой 5,3.

«Далее в течение дня произошли еще три землетрясения — в 13:05 (12:05 мск), 14:21 (13.21 мск) и 18:11 (17.11 мск)», — говорится в сообщении.

Ранее у побережья Чукотки произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,1, эпицентр находился в 335 километрах к северу от города Певек.

