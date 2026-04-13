09:02, 13 апреля 2026Экономика

На Курильских островах произошло землетрясение

У побережья северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8
Виктория Клабукова

Фото: Елена Верещака / ТАСС

На Курилах произошло землетрясение. Об этом агентству РИА Новости рассказали в руководстве сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Подземные толчки зафиксировали у побережья северной группы островов. По своей магнитуде землетрясение достигло отметки 4,8. Эпицентр явления располагался в 128 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 51 километра. По сведениям начальника сейсмостанции Елены Семеновой, в населенных пунктах толчки не ощущались, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Тревога цунами в регионе не объявлялась.

Последнее мощное землетрясение произошло на Курильских островах в середине марта. Тогда магнитуда толчков доходила до 5,4, однако жители региона их не ощутили. Волну цунами землетрясение не спровоцировало.

6 апреля сильное землетрясение разразилось у берегов Чукотки. Его магнитуда составила 5,1, а эпицентр располагался в 335 километрах к северу от города Певек с населением около четырех тысяч человек.

