Москвичам пообещали майскую погоду

Синоптик Тишковец: На этой неделе в Москве ожидается майское тепло

На этой неделе в Москве прогнозируется майское тепло. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с «Вестями».

По словам синоптика, весенним процессам в Москве ничего не угрожает, даже несмотря на то, что в городе будет сыро. Так, в среду, 15 апреля, воздух прогреется до плюс 14 градусов, а в четверг, 16 апреля — еще сильнее, до майских значений. «С четверга показания термометров войдут в рамки майского климата — после полудня плюс 16-18 градусов», — поделился информацией он.

Между тем уже в выходные, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в Москву и Подмосковье придет похолодание.