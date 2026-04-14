18:56, 14 апреля 2026

Москвичам рассказали о грядущем похолодании

Синоптик Шувалов: Похолодание придет в столичный регион в выходные
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В выходные, 18 и 19 апреля, в столичном регионе ожидается похолодание. Об этом агентству «Москва» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В субботу, по предварительным прогнозам, ожидается продолжительный дождь и понижение температуры с плюс 14-16 градусов в пятницу до плюс 7-9 в субботу. В воскресенье и понедельник, 20 апреля, ожидается дальнейшее снижение температуры до плюс 6-7 градусов днем. По ночам, особенно в Подмосковье, возможны заморозки.

Ранее синоптики сообщили, что в столице во вторник, 14 апреля, ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, к выходным ветер, который в течение недели будет периодически усиливаться, стихнет.

    Последние новости

    Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения

    Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

    Стало известно о взрыве в столице российского региона

    Горностай попозировал на камеру россиянке

    В центре Москвы перекрыли движение

    Самый дорогой зарубежный тур обошелся россиянам в миллион долларов

    Раскрыты условия повышения риска ранней смерти при наборе веса

    «Поливает грязью президента». Уехавшему в Латвию актеру Смольянинову дали восемь лет колонии по делу о фейках про армию

    Россиянка объявила голодовку из-за обмана застройщика

    Фетисов дал совет Овечкину по продолжению карьеры в НХЛ

    Все новости
