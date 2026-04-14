15:32, 14 апреля 2026

Москвичам пообещали удивление

Синоптик Ильин: В Москве на неделе потеплеет до плюс 15 градусов
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Температура воздуха в Москве может прогреться до плюс 15 градусов Цельсия. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник, 14 апреля, температура воздуха будет находиться в пределах плюс 7-12 градусов, со второй половины недели ожидается плюс 9-14 градусов. «При прояснениях местами воздух может и до плюс 15 градусов прогреваться», — пояснил специалист.

Ветер вплоть до среды, 15 апреля, будет плотным, северным, примерно 5-10 метров в секунду. Самым ненастным днем станет вторник, когда в Москве и области пройдут сильные дожди. Ближе к выходным ветер стихнет и сменится на юго-восточный, порывы ожидаются до 2-5 метров в секунду. К концу недели погода наладится — станет тише и немного теплее.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь на вторник, 14 апреля, в Московском регионе были заморозки. Столбики термометров опустились до отметки минус 0,5 градуса.

