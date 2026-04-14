Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 14 апреля 2026

Жители Подмосковья застали заморозки

Синоптик Леус: В ночь на 14 апреля в Подмосковье были зафиксированы заморозки
Виктория Клабукова

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Минувшей ночью в Московском регионе были заморозки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, столбики термометров на метеостанции в Подмосковье в ночь на вторник, 14 апреля, опустились до отметки минус 0,5 градуса. В целом по области температура не опускалась ниже плюс 3 градусов, отметил Леус. Столице заморозков удалось избежать — на опорной московской метеостанции температура держалась на уровне плюс 6,4 градуса. В Тушино специалисты зафиксировали 6 градусов тепла, а на Балчуге — 7,6 градуса выше нуля. Новых заморозков в регионе на этой неделе не ожидается, заверил Леус.

Метеорологи дают очень аккуратные прогнозы насчет погоды в апреле — как известно, она очень переменчива. Резкие перепады температур, чередование волн тепла и холода для этого месяца характерны. Поэтому ждать от апреля летнего тепла бесполезно. Преждевременно говорить и о траве под ногами — Москва позеленеет не скоро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok