13:28, 14 апреля 2026

Москвичей призвали не делать поспешных выводов

Синоптик Макарова призвала не называть апрельскую погоду летней
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Не следует делать поспешных выводов и называть температуру в апреле летней, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Так синоптик прокомментировала звучащие в СМИ оценки о летней погоде в Москве в апреле. Однако, по словам Макаровой, о температуре на следующей неделе и тем более в конце апреля в настоящее время сложно говорить: точный прогноз делается только на ближайшие 3-5 суток.

«Говорить, что температура "летняя", сомнительно, так как мы не знаем, что нас ждет впереди, но такая характеристика сезона мне не нравится. Пусть апрель будет апрелем», — заявила она.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ответил на вопрос о возможности выпадения снега в столице весной. По его словам, невозможно дать стопроцентных гарантий того, что снег в Москве весной больше не выпадет.

