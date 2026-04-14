11:07, 14 апреля 2026

Синоптик оценил вероятность выпадения снега в Москве весной

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Невозможно дать стопроцентных гарантий того, что снег в Москве весной больше не выпадет, сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность возвращения характерных для зимы осадков.

«Дело в том, что похолодания, которые имеют очень интересные и поэтические названия "черемуховые холода", "дубовые холода" и так далее, случаются еще и в первой половине мая месяца, поэтому гарантий, конечно, дать невозможно», — рассказал синоптик.

По словам специалиста, вероятность того, что снег вновь может выпасть, есть, и она обоснована климатическими данными.

«Единственное — он не ляжет. Это будет эпизод, который быстро, скорее всего, сменится более теплой весенней погодой. Это общие рассуждения до начала мая, скажем так. Что касается ближайшей десятидневки, то пока на горизонте прогнозирования подобного рода развития атмосферных процессов нет. То есть в ближайшие 10 дней снега в средней полосе не будет от слова совсем», — поделился Шувалов.

9 апреля Москву накрыла метель. В столице шел дождь и мокрый снег. Жителей предупреждали о гололедице. К Пасхе, 12 апреля, в регион вернулось потепление.

