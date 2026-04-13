16:33, 13 апреля 2026

Москвичам не доведется увидеть зелень в апреле

Виктория Клабукова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В апреле москвичам доведется увидеть траву лишь во сне. Когда столичным жителям ждать зелени под ногами, агентству РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Несмотря на потепление, пришедшее на смену волне холодов и снегопадам, трава в Москве покажется еще не скоро. Пока горожанам, как в песне, трава у дома будет только сниться, сыронизировала синоптик. Такие резкие перепады температур для апреля характерны и укладываются в многолетние средние значения, напоминает Макарова. Как известно, апрель — самый переменчивый месяц в году. Такие погодные изменения, по словам метеоролога, нужно просто пережить.

Ненастной погоды на этой неделе в Москве не предвидится. В мегаполисе не ожидается ни мощных снегопадов, ни гололедицы. Единственное, что москвичам придется перетерпеть, это лужи.

В то же время, согласно прогнозам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, во вторник, 14 апреля, возможна гроза. Она будет первой за весну — за ее время в столице может выпасть 8 миллиметров осадков.

