Москвичам пообещали спокойную неделю

Синоптик Макарова: На этой неделе в Москве не ожидается опасных погодных явлений

Неблагоприятных или опасных погодных явлений на предстоящей неделе в Москве не ожидается. Спокойную погоду жителям столицы пообещала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с агентством РИА Новости.

По прогнозам синоптика, в городе не будет ни мощных снегопадов, ни гололедицы, ни гроз. «Основными неудобствами для жителей столицы станут лужи и необходимость одеваться потеплее из-за дождей и ветров, однако именно у этих климатических явлений есть свои положительные стороны», — отметила она. Макарова объяснила, что осадки и ветер помогают очищать воздух от пыли и выхлопов, которые накопились за зиму. Специалист добавила, что это особенно полезно после длительного периода сухой погоды.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что после недели холодов в столицу вернется нормальная весна.