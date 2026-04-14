Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:49, 14 апреля 2026

Москвичам пообещали непогоду

В столице до конца вторника ожидается дождь и ветер порывами до 14 м/с
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В столице во вторник, 14 апреля, ожидается непогода. Об этом сообщили в Telegram-канале городского хозяйства Москвы со ссылкой на прогноз синоптиков.

До конца дня ожидается временами дождь, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Горожан попросили быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в ближайшие дни в Москве не прогнозируется гроза. Дожди, которые накроют столичный регион, но будут небольшими и умеренными. Апрельская гроза — явление крайне редко и больше характерно для конца месяца или мая, когда наблюдаются резкие перепады температуры.

Самым ненастным днем на неделе окажется вторник, 14 апреля. Ближе к выходным погода наладится, пообещал ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok