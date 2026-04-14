Москвичам пообещали непогоду

В столице до конца вторника ожидается дождь и ветер порывами до 14 м/с

В столице во вторник, 14 апреля, ожидается непогода. Об этом сообщили в Telegram-канале городского хозяйства Москвы со ссылкой на прогноз синоптиков.

До конца дня ожидается временами дождь, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Горожан попросили быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в ближайшие дни в Москве не прогнозируется гроза. Дожди, которые накроют столичный регион, но будут небольшими и умеренными. Апрельская гроза — явление крайне редко и больше характерно для конца месяца или мая, когда наблюдаются резкие перепады температуры.

Самым ненастным днем на неделе окажется вторник, 14 апреля. Ближе к выходным погода наладится, пообещал ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

