Москвичей успокоили насчет скорых ливней

Синоптик Паршина: В Москве ожидаются только небольшие и умеренные дожди

Ливней в Москве не предвидится. На этот счет столичных жителей успокоила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина. Ее цитирует РИА Новости.

В ближайшие дни грозы в городе не прогнозируется, заверила синоптик. Дожди, действительно, накроют столичный регион, но будут небольшими и умеренными. В целом погода на неделе будет облачной, иногда с прояснениями.

Апрельская гроза, по словам Паршиной, — явление крайне редко и больше характерно для конца месяца или мая, когда наблюдаются резкие перепады температуры. «Безусловно, грозы бывают и в середине апреля, и даже зимой, но их вероятность ничтожно мала», — прокомментировала метеоролог. Тем не менее в регионах южнее Москвы гроза все-таки разразится из-за приближающегося фронта южного циклона — в Курской, Белгородской и Рязанской областях.

Дожди могут вернуться в Москву в субботу, 18-го числа. На выходных они будут кратковременными. Температура при этом останется высокой — до плюс 16 градусов — и на протяжении всей недели будет держаться выше климатической нормы на 1,5-2,5 градуса.

