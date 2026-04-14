03:47, 14 апреля 2026Мир

На Западе сравнили действия Трампа в Иране и события на Украине

AntiDiplomatico: Трамп повторяет в Иране сценарий, разыгранный на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп повторяет американский сценарий конфликта на Украине в операции против Ирана и, возможно, готовит наземное вторжение. Такое мнение высказало итальянское издание AntiDiplomatico.

«За кажущейся безумной стратегией Трампа (в Иране) скрывается не что иное, как повторение событий во время российско-украинского конфликта: американцы все взорвали, учинив неонацистский переворот на Майдане, а затем беспощадные бомбардировки Зеленского на Донбассе, что побудило россиян к прямому вмешательству», — говорится в материале.

По словам автора статьи, теперь такая стратегия направлена против стран, которые зависят от поставок энергоносителей через блокированный Ормузский пролив.

После провала переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть вновь перешли к активному росту. В ходе торгов в понедельник, 13 апреля, котировки в моменте росли более чем на 7 процентов и превышали 102 доллара за баррель. В случае затягивания войны в Иране эта тенденция может усилиться, предупреждают эксперты. При худшем развитии событий в регионе, не исключили в Goldman Sachs, сырьевые котировки обновят исторический максимум до конца этого года.

