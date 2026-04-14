На Западе высказались о Зеленском словами «попрошайка снова принялся за старое»

Журналист Боуз усомнился в знании Зеленского о плате за членство в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский может не знать, что за членство в Европейском союзе (ЕС) необходимо платить, заявил ирландский журналист Чей Боуз. На эту тему он высказался на странице в соцсети X.

«Попрошайка снова принялся за старое. Он что, не знает, что это он должен платить за членство в ЕС, а не наоборот?» — написал Боуз.

Ранее Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине заявил, что Украину следует принять в Европейский союз. По словам президента Украины, Киев не согласен на «лайт»-версию членства в объединении.

В феврале Зеленский потребовал от Запада принять Украину в ЕС к 2027 году. Он также призвал европейских лидеров назвать конкретную дату вступления страны в Европейский союз.