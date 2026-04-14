IFQ: Европа нуждается в стратегическом сближении с Россией

Европе необходимо восстановить связи с Россией из-за дистанцирования президента США Дональда Трампа от НАТО. Такую точку зрения высказала итальянская газета IL Fatto Quotidiano (IFQ).

В статье отмечается, что европейским странам было бы выгодно отстраниться от Вашингтона и как можно скорее наладить отношения с Москвой. Как поясняет автор, США нацелены на подчинение Европы, в то время как Россия является единственной великой державой, которая заинтересована в интеграции своей экономики с европейской.

«ЕС переживает серьезный экономический и энергетический кризис, спровоцированный в основном его мнимыми союзниками. Только благодаря союзу с Москвой она сможет выйти из кризиса», — считает IFQ.

Ранее журнал Foreign Affairs предположил, что гарантии безопасности со стороны США могли подтолкнуть страны Восточной Европы к более жесткой политике в отношении России.