Названа цена обустройства квартиры в 2026 году

MIGTORG: Обустроить квартиру в 2026 году стоит 240 тысяч рублей

Обустройство квартиры в 2026 году обойдется примерно в 240 тысяч рублей. Цену подсчитали аналитики аукционной платформы MIGTORG, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

С начала года российским производителям мебели пришлось перейти на новые налоговые схемы, что сказалось на стоимости конечной продукции. С января цены выросли в среднем на 10-15 процентов. По словам экспертов, найти хорошую мебель по приемлемой цене становится сложно, из-за чего все больше покупателей переходят на оффлайн-магазины, открытые торги и аукционы.

Подсчет показал, что покупка мебели с аукционов помогает сэкономить. При обращении к таким площадкам на двухкомнатную квартиру экономкласса придется потратить 239 222 рубля. За эту сумму покупатель получит 24 предмета, необходимых для спальни-гостиной, кухни, детской и прихожей. Для сравнения, та же корзина в обычных магазинах в 2025 году стоила 251 900 рублей, а в 2026-м сумма может превысить 260 тысяч рублей.

