Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:04, 14 апреля 2026

Названа цена обустройства квартиры в 2026 году

Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Обустройство квартиры в 2026 году обойдется примерно в 240 тысяч рублей. Цену подсчитали аналитики аукционной платформы MIGTORG, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

С начала года российским производителям мебели пришлось перейти на новые налоговые схемы, что сказалось на стоимости конечной продукции. С января цены выросли в среднем на 10-15 процентов. По словам экспертов, найти хорошую мебель по приемлемой цене становится сложно, из-за чего все больше покупателей переходят на оффлайн-магазины, открытые торги и аукционы.

Подсчет показал, что покупка мебели с аукционов помогает сэкономить. При обращении к таким площадкам на двухкомнатную квартиру экономкласса придется потратить 239 222 рубля. За эту сумму покупатель получит 24 предмета, необходимых для спальни-гостиной, кухни, детской и прихожей. Для сравнения, та же корзина в обычных магазинах в 2025 году стоила 251 900 рублей, а в 2026-м сумма может превысить 260 тысяч рублей.

Ранее россиянам назвали решения, способные испортить дорогой ремонт в квартире. В том числе стоит обратить особое внимание на освещение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok