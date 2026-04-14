Названы крупные города России с подешевевшими комнатами

«Мир квартир»: Сильнее всего комнаты подешевели в Ставрополе и Кемерово

За первый квартал 2026 года сильнее всего съемные комнаты подешевели в Ставрополе. Крупные города России с самым заметным снижением цен на этот вид жилья назвали эксперты портала «Мир квартир» в своем исследовании.

По данным аналитиков, аренда комнат подешевела в 37 городах из 70 исследованных. Наиболее сильную динамику заметили в Ставрополе — там цены снизились на 12,1 процента, до 9648 рублей в месяц.

Далее следуют Кемерово (минус 11,6 процента, до 11,5 тысячи рублей), Тольятти (минус 9,4 процента, до 9609 рублей), Сургут (минус 9,2 процента, до 11,9 тысячи рублей) и Брянск (минус 8,5 процента, до 9156 рублей).

«Съемные комнаты дешевеют синхронно с остальным арендным жильем. Отчасти это происходит из-за низкой платежеспособности арендаторов, отчасти потому, что часть съемщиков не считает нужным переплачивать за аренду, так как находится на низком старте в ожидании приемлемых ипотечных ставок, чтобы купить собственную квартиру», — пояснил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала 2026 года вторичное жилье сильнее всего подорожало в Ленинградской области. Там стоимость квадратного метра на вторичке выросла на 10,6 процента, до 129,7 тысячи рублей.